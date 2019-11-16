18.11 03:36 MIGnews.com

Протесты в Иране: власти отрезали страну от мира

Confirmed: #Iran is now in the midst of a near-total national internet shutdown; realtime network data show connectivity at 7% of ordinary levels after twelve hours of progressive network disconnections as public protests continue #IranProtests 📉



📰 https://t.co/1Al0DT8an1 pic.twitter.com/u6bVsfvOOm — NetBlocks.org (@netblocks) November 16, 2019

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Власти Ирана 17 ноября отключили доступ к интернету по всей стране на 24 часа.Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на источники в министерстве информации.На такие меры по инициативе Высшего совета национальной безопасности пошли из-за массовых протестов в стране, хотя официальную причину так и не назвали.Это произошло после того, как государственное телевидение обвинило "враждебные СМИ" в попытке использовать "фейковые новости" и видео в соцсетях, чтобы "преувеличивать масштабны демонстраций"."Подтверждено: в настоящее время Иран находится на грани практически полного отключения интернета во всей стране", – сказано в сообщении Netblocks.Ранее по меньшей мере один человек был убит, а другие получили ранения во время демонстраций, которые начались по всей стране в пятницу вечером. Демонстрации вспыхнули через несколько часов после того, как было объявлено, что цена на бензин будет увеличена на 50%.