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Протесты в Иране: власти отрезали страну от мира | Фото:18.11 03:36   MIGnews.com

Протесты в Иране: власти отрезали страну от мира

Власти Ирана 17 ноября отключили доступ к интернету по всей стране на 24 часа.

Об этом сообщило агентство ISNA со ссылкой на источники в министерстве информации.

На такие меры по инициативе Высшего совета национальной безопасности пошли из-за массовых протестов в стране, хотя официальную причину так и не назвали.

Это произошло после того, как государственное телевидение обвинило "враждебные СМИ" в попытке использовать "фейковые новости" и видео в соцсетях, чтобы "преувеличивать масштабны демонстраций".



"Подтверждено: в настоящее время Иран находится на грани практически полного отключения интернета во всей стране", – сказано в сообщении Netblocks.


Ранее по меньшей мере один человек был убит, а другие получили ранения во время демонстраций, которые начались по всей стране в пятницу вечером. Демонстрации вспыхнули через несколько часов после того, как было объявлено, что цена на бензин будет увеличена на 50%.


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