Авиаудар по шиитским боевикам в Ираке: первые данные
Арабские СМИ распространили информацию, что в ночь на 17 сентября был нанесен удар по шиитским военизированным группировкам в районе города Абу Камаль (на границе между Ираком и Сирией).
Авторитетное издание Haaretz передает со ссылкой на заявление иракского офицера, что военный "услышал громкий гул в воздухе" перед атакой.
Подробной информации о жертвах, пострадавших или разрушениях на момент написания материала не было. В свою очередь, израильские источники рассказали журналистам, что нападение было направлено на боевиков, связанных с Ираном. Предположительно, они занимались контрабандой оружия.
Иракский телеканал Al-Afaq в очередной раз обвинил Израиль в нападении. Комментариев от ЦАХАЛ по данному вопросу пока не было.
Предполагаемый авиаудар произошел буквально через неделю после того, как в Анбаре в результате взрыва на складе оружия, используемого иранскими боевиками, погиб 21 человек. Иракские чиновники тогда напрямую никого не обвинили, хотя другие более ранние авиаудары неоднократно приписывали Израилю.
Атаки были направлены против шиитским военизированных группировок, которых поддерживает Иран, с целью пресечения попыток контрабанды оружия в Сирию.