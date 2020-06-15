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Жителей Пекина просят не покидать дома из-за COVID-19 17.06 23:11   MIGnews.com

Жителей Пекина просят оставаться дома из-за COVID-19

В Пекине объявили о введении ограничительных мер из-за новой волны коронавируса. Власти призвали жителей столицы отказать от поездок "не первой" необходимости и выходов на улицу.

Также закрываются все начальные и средние школы города. Учащиеся переходят на дистанционный режим работы. Закрываются университеты, а также все развлекательные и спортивные объекты. Ситуация с коронавирусом называется "серьезной", пишет Euronews.

Несколько дней назад коронавирус обнаружили на одном из крупнейших рынков столицы "Синьфади". После этого инфекцию стали находить у тех, кто был связан с рынком. И это после двух месяцев отсутствия зарегистрированных локальных случаев заражения. Сегодня же в Пекине было выявлено 27 случаев заражения COVID-19.


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