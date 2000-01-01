Стрельба в синагоге Хабад: Джон Т. Эрнест ненавидел иудаизм

Джон Т. Эрнест также рассказал детективу шерифа Сан-Диего, что его вдохновили Адольф Гитлер и новозеландский стрелок, стрелявшей в марте прошлого года.
В документе содержится несколько новых подробностей о нападении на синагогу Хабад Пауэй 27 апреля, в результате которого погибла одна женщина и три получили ранения, пишет Ynetnews.
Полицейские обнаружили в машине Эрнеста шлем с камерой, когда его арестовали. Ранее было известно, что Эрнест заявил на веб-сайте 8chan, что он планирует транслировать атаку в прямом эфире на Facebook.