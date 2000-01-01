Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Стрельба в синагоге Хабад: Джон Т. Эрнест ненавидел иудаизм 17.06 21:14   MIGnews.com

Стрельба в синагоге Хабад: Джон Т. Эрнест ненавидел иудаизм

В ордере говорится, что единственный подозреваемый в стрельбе в синагоге в Южной Калифорнии сказал следователю, что он принял свою ненависть к иудаизму за 18 месяцев до смертельного нападения.

Джон Т. Эрнест также рассказал детективу шерифа Сан-Диего, что его вдохновили Адольф Гитлер и новозеландский стрелок, стрелявшей в марте прошлого года.

В документе содержится несколько новых подробностей о нападении на синагогу Хабад Пауэй 27 апреля, в результате которого погибла одна женщина и три получили ранения, пишет Ynetnews.

Полицейские обнаружили в машине Эрнеста шлем с камерой, когда его арестовали. Ранее было известно, что Эрнест заявил на веб-сайте 8chan, что он планирует транслировать атаку в прямом эфире на Facebook.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
22:00
ХАМАС: новый этап соглашений с Израилем
21:52
Железным человеком будет женщина?
21:41
Газовые споры: Египет согласен выплатить Израилю $500 млн
21:20
Кац провел беседу c Бецалелем Смотричем
20:51
В UNRWA просят доноров восполнить дефицит
20:30
Глава ЛАГ рассказал о конференции в Бахрейне
20:15
Иран обвинил Саудию
19:50
Новые назначения Нетаниягу
19:30
Сирия: повстанцы обстреляли жилые районы в Алеппо
19:20
ЕС будет ждать отчета МАГАТЭ
19:04
Экс-президент Египта Мухаммед Мурси умер после суда
18:40
Иран ликвидировал сеть кибершпионажа из США
18:20
В Иерусалиме протестуют против закрытия Сде-Дов
17:55
У берегов Турции затонула лодка с мигрантами, есть жертвы
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus