Союз правых партий за смертную казнь насильника девочки
В понедельник представители Союза правых партий прокомментировали сообщения о том, что по крайней мере двое палестинских арабов-рабочих, которые способствовали изнасилованию семилетней израильской девочки, не были арестованы.
В понедельник председатель Еврейского дома и глава Союза правых партий раввин Рафи Перец сказал следующее: ”Уши горят, а сердце разбито на куски от услышанного сообщения об изнасиловании семилетней девочки в Биньямине. Гнусный человек, совершивший этот ужасный акт, не имеет права существовать в этом мире – он и все, кто ему помог”.
Заместитель председателя Кнессета Бецалель Смотрич призвал к смертной казни насильника. “Нет предела злу и жестокости. Если бы мы только могли покарать смертной казнью этого мерзкого человека.” Также он сказал, что “такой монстр не заслуживает того, чтобы дышать воздухом в нашем мире”.
Итамар Бен-Гвир, представитель фракции Союз правых партий на апрельских выборах, пообещал добиваться внесения изменений в закон о смертной казни, которые бы позволили израильским судам применять смертную казнь в случаях, когда “жестокие нападения” совершались на основании принадлежности к той или иной национальности.