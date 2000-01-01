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Союз правых партий: смертную казнь насильнику девочки! 17.06 14:38   MIGnews.com

Союз правых партий за смертную казнь насильника девочки

В понедельник представители Союза правых партий прокомментировали сообщения о том, что по крайней мере двое палестинских арабов-рабочих, которые способствовали изнасилованию семилетней израильской девочки, не были арестованы.

В понедельник председатель Еврейского дома и глава Союза правых партий раввин Рафи Перец сказал следующее: ”Уши горят, а сердце разбито на куски от услышанного сообщения об изнасиловании семилетней девочки в Биньямине. Гнусный человек, совершивший этот ужасный акт, не имеет права существовать в этом мире – он и все, кто ему помог”.

Заместитель председателя Кнессета Бецалель Смотрич призвал к смертной казни насильника. “Нет предела злу и жестокости. Если бы мы только могли покарать смертной казнью этого мерзкого человека.” Также он сказал, что “такой монстр не заслуживает того, чтобы дышать воздухом в нашем мире”.

Итамар Бен-Гвир, представитель фракции Союз правых партий на апрельских выборах, пообещал добиваться внесения изменений в закон о смертной казни, которые бы позволили израильским судам применять смертную казнь в случаях, когда “жестокие нападения” совершались на основании принадлежности к той или иной национальности.


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