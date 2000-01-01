17.05 10:11 MIGnews.com

Посол Китая в Израиле найден мертвым в своей квартире

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Израильские СМИ и социальные сети сообщают о том, что посол Китая в Израиле был обнаружен мертвым в своей квартире в Герцлии утром 17 мая.Послу Китая в Израиле Ду Вэю было 57 лет.До прибытия в Израиль Ду Вэй был послом Китая в Украине.Ду Вэй прибыл в Израиль в начале марта, в разгар кризиса коронавируса и две недели находился на карантине.Причины смерти на настоящий момент неизвестны.Полиция расследует обстоятельства инцидента.