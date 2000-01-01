Еврокомиссия открыла охоту на загрязнителей окружающей среды
Комиссар Европейского союза по экологии и рыбной ловли Кармену Велла заявил, что Еврокомиссия подаст в суд на шесть европейских стран за нарушение ограничений количества выделения вредных выхлопов. Об этом сообщили на DW.
По законам ЕС, страны-участники должны "обладать функционирующей и действенной системой санкций, чтобы удержать автопроизводителей от нарушения действующих правил".
Среди уличенных в нарушении ограничений стран оказались Германия, Великобритания, Франция, Италия, Венгрия и Румыния. Страны будут обязаны выплатить в бюджет Еврокомиссии штрафы, если суд встанет на сторону Веллы.
Нарушение установленных ограничений на количество выделения вредных веществ в атмосферу касаетс, прежде всего, дизельных двигателей, выбрасывающих в воздух окиси азота и мелкодисперсную пыль.
Напомним, ранее Велла пригрозил вышеназванным странам, а также Испании иском в Европейский суд, если те не снизят количество выбрасываемых в атмосферу веществ.