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Фото: pixabay.com - SD-Pictures 17.05 19:29   MIGnews.com

Еврокомиссия открыла охоту на загрязнителей окружающей среды

Комиссар Европейского союза по экологии и рыбной ловли Кармену Велла заявил, что Еврокомиссия подаст в суд на шесть европейских стран за нарушение ограничений количества выделения вредных выхлопов. Об этом сообщили на DW.

По законам ЕС, страны-участники должны "обладать функционирующей и действенной системой санкций, чтобы удержать автопроизводителей от нарушения действующих правил".

Среди уличенных в нарушении ограничений стран оказались Германия, Великобритания, Франция, Италия, Венгрия и Румыния. Страны будут обязаны выплатить в бюджет Еврокомиссии штрафы, если суд встанет на сторону Веллы.

Нарушение установленных ограничений на количество выделения вредных веществ в атмосферу касаетс, прежде всего, дизельных двигателей, выбрасывающих в воздух окиси азота и мелкодисперсную пыль.

Напомним, ранее Велла пригрозил вышеназванным странам, а также Испании иском в Европейский суд, если те не снизят количество выбрасываемых в атмосферу веществ.
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