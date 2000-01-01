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Мейрав Михаэли давала лекцию в баре и упала в обморок 17.05 17:06   MIGnews.com

Мейрав Михаэли давала лекцию в баре и упала в обморок

Депутат Кнессета Мейрав михаэли (Сионистский Лагерь) стоя перед большим количеством собравшихся давала лекцию о женщинах и политике в баре в городе Ашдод.

Посреди лекции Михаэли почувствовала себя плохо, упала в обморок и потеряла сознание.

Среди собравшихся в баре началась паника, не ожидавших такого поворота событий. Михаэли увезли на скорой помощи в больницу Ассута. После серии анализов и проверок депутата выписали домой и велели хорошо отдохнуть.
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