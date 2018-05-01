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Российский ученый в 90-х передал BND образец Новичка 17.05 10:59   MIGnews.com

Российский ученый в 90-х передал BND образец Новичка

Федеральная разведывательная служба Германии (Bundesnachrichtendienst, BND) еще в первой половине 90-х годов завладела образцом нервно-паралитического вещества Новичок.

Сообщается, что разведка Германии получила вещество от российского ученого. Он предоставил образец и информацию о нем под гарантию безопасности себя и своей семьи. Ученый затем жил в Германии под защитой Бундесвера, пишет Die Zeit.

Затем, образец изучали в шведских лабораториях, а немецкая разведка получила только формулу Новичка.

Напомним, Великобритания обвиняет Россию в отравлении с помощью Новичка семьи Скрипалей в Солсбери.

ОЗХО подтвердила выводы Британии, что отец и дочь были отравлены веществом типа Новичок, разработанным в СССР.
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