Российский ученый в 90-х передал BND образец Новичка
Федеральная разведывательная служба Германии (Bundesnachrichtendienst, BND) еще в первой половине 90-х годов завладела образцом нервно-паралитического вещества Новичок.
Сообщается, что разведка Германии получила вещество от российского ученого. Он предоставил образец и информацию о нем под гарантию безопасности себя и своей семьи. Ученый затем жил в Германии под защитой Бундесвера, пишет Die Zeit.
Затем, образец изучали в шведских лабораториях, а немецкая разведка получила только формулу Новичка.
Напомним, Великобритания обвиняет Россию в отравлении с помощью Новичка семьи Скрипалей в Солсбери.
ОЗХО подтвердила выводы Британии, что отец и дочь были отравлены веществом типа Новичок, разработанным в СССР.