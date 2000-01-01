17.05 12:59 MIGnews.com

Новый погром на еврейском кладбище в Филадельфии

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Полиция США начала расследование по подозрению в вандализме на еврейском кладбище в штате Филадельфии, где во второй половине дня 16 мая были обнаружены поваленные могильные надгробия.Как со ссылкой на правоохранительные органы пишет ABC, первым случившееся обнаружил начальник охраны кладбища "Адат Жушурун" в городе Франкфорд. Отмечается, что пострадали не менее пяти надгробных камней. По данному факту было начато расследование, но никакие подробности пока не разглашаются.Напомним, что в феврале на другом еврейском кладбище в этом же штате ("Маунт Кармель" в Виссиномине) были опрокинуты и повреждены порядка 175 надгробий. Восстановительные работы начались в прошлом месяце.