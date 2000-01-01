17.04 08:33 MIGnews.com

SANA: Сирия атакована Израилем

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Государственное сирийское агентство SANA распространило заявление о том, что атаки минувшей ночью были осуществлены Израилем.До данным SANA израильские самолеты выпустили 9 ракет по авиабазе Шайрат в провинции Хомс. Еще три ракеты были выпущены по Думейр, близ Дамаска.Сирийцы утверждают, что все ракеты сбиты системами ПВО.Именно на указанные две базы были переброшены эскадрильи Су-24 и МиГ-29 ВВС Сирии в преддверии американских атак 14 апреля. Сирийцы рассчитывали на то, что из-за нахождения на указанных базах российского военного персонала они не подвергнутся атакам.ЦАХАЛ не комментирует сообщений о новых атаках в Сирии.ЦАХАЛ усиливает свои подразделения на северной границе.