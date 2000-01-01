Специалистов ОЗХО пустили в пораженные химатакой районы Думы
Экспертов пустили в сирийский город Дума для проведения экспертизы в рамках миссии Организации по запрещению химического оружия.
Представители ОЗХО прибыли в Восточную Гуту 14 апреля, однако российские военные не допускали их к зоне поражения.
Как сообщили на DW, в Министерстве иностранных дел Франции уверенны, что армия намеренно не пускала специалистов ОЗХО в зоны, подвергшиеся химической атаке, с целью скрыть улики совершения преступления.
Ранее сообщалось о обвинении британских и американских представители на конференции в Гааге в сторону России в намеренном препядствовании в проведении миссии.