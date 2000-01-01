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Израильские друзы кричат: Башар победил террористов | Фото: Richard Potts/Flickr17.04 17:46   MIGnews.com

Израильские друзы кричат: Башар победил террористов

17 апреля, в День независимости Сирии, на израильской части Голанских высот прошла демонстрация в поддержку сирийского президента Башара Асада и против ракетного обстрела арабской республики, на которой собрались сотни членов друзской общины Еврейского государства.

По данный AFP, акцию в деревне Эйн-Кинии, расположенной примерно в 16 км от границы, посетили более 500 человек – они размахивали сирийскими флагами, несли портреты Асада, а также скандировали лозунги "Башар победил террористов" и "Башар победил американские бомбардировщики".

Любопытно, что они никак не они упоминали французские, ни британские силы, также участвовавшие в операции против связанных с химоружием объектов в Сирии на прошлой неделе.


Как показывают демографические исследования, на Голанах проживают до 20 тысяч друзов, которые все еще сохраняют двойное сирийско-израильское гражданство и связаны семейными узами с сирийскими друзами.

Еще 110 тысяч друзов живут в округе Галилея. У них израильское гражданство и в отличие от остальных арабских граждан они наравне с евреями и служат в ЦАХАЛе.
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