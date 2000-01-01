Израильские друзы кричат: Башар победил террористов
17 апреля, в День независимости Сирии, на израильской части Голанских высот прошла демонстрация в поддержку сирийского президента Башара Асада и против ракетного обстрела арабской республики, на которой собрались сотни членов друзской общины Еврейского государства.
По данный AFP, акцию в деревне Эйн-Кинии, расположенной примерно в 16 км от границы, посетили более 500 человек – они размахивали сирийскими флагами, несли портреты Асада, а также скандировали лозунги "Башар победил террористов" и "Башар победил американские бомбардировщики".