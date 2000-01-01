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Фото: Flickr - Bas Bogers 17.04 18:22   MIGnews.com

Офис Министерства иммиграции Британии эвакуировали

В Британии эвакуировали офис младшего министра иммиграции Кэролайн Ноукс из-за подозрительных веществ, присланных в конверте.

Некий белый порошок прислали в конверте в офис Керолайн Ноукс, младшего министра иммиграции Британии. На место прибыли отряды полиции, скорой помощи, пожарной службы.После эвакуации офиса, специалисты проникли в здание и обнаружили некий белый порошок, который признали не опасным.

"Общественности нет риска", - заявил агентству Skynews представитель Хемпширской полиции.

Сообщается, что инцидент произошел спустя два для после того, как Ноукс заявила о ложном обвинении некоторых британок в незаконной иммиграции, из которых кто-то возможно был депортирован.
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