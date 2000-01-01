Офис Министерства иммиграции Британии эвакуировали
В Британии эвакуировали офис младшего министра иммиграции Кэролайн Ноукс из-за подозрительных веществ, присланных в конверте.
Некий белый порошок прислали в конверте в офис Керолайн Ноукс, младшего министра иммиграции Британии. На место прибыли отряды полиции, скорой помощи, пожарной службы.После эвакуации офиса, специалисты проникли в здание и обнаружили некий белый порошок, который признали не опасным.
"Общественности нет риска", - заявил агентству Skynews представитель Хемпширской полиции.
Сообщается, что инцидент произошел спустя два для после того, как Ноукс заявила о ложном обвинении некоторых британок в незаконной иммиграции, из которых кто-то возможно был депортирован.