17.03 16:35 MIGnews.com

Угонщик похитил машину скорой помощи и убил медика

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Трагедия произошла в нью-йоркском районе Бронкс. Неизвестный угнал машину скорой помощи и убил одного из находившихся в машине врачей. Жертвой злоумышленника, который бросил медика под колеса автомобиля, стала 44-летняя Ядира Арройо. У нее осталось пятеро детей, сообщает NY Times.Неназванный злоумышленник прицепился к бамперу медленно ехавшей скорой. Когда находившаяся за рулем Арройо вышла из машины, чтобы узнать, в чем дело, мужчина, улучив момент, запрыгнул в кабину. Арройо попыталась выкинуть незнакомца, однако тот оказался сильнее.Злоумышленник нанес женщине несколько ударов и бросил ее под колеса скорой. Медик скончалась на месте. Ее коллега, находившаяся внутри, получила серьезные травмы. Неизвестного удалось задержать моментально, скорая застряла в снегу. Известно, что ему 25 лет, личные данные угонщика не разглашаются.Ядира Арройо 14 лет она работала в пожарном департаменте Нью-Йорка. Она стала третьей сотрудницей этой организации, которая погибла при исполнении служебных обязанностей.