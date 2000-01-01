Появились снимки разрушений после обстрела Израиля в Сирии
На новых спутниковых снимках виден значительный ущерб складам и офисным зданиям в международном аэропорту Дамаска после авиаударов Израиля в прошлый четверг.
Фотографии, выпущенные частной компанией ImageSat по анализу спутниковых изображений, показывают, что несколько складов, которые, по-видимому, использовались для хранения оружия были уничтожены. Оружие было доставлено в Сирию из Ирана.
Также, виден ущерб многочисленных зданиям, использовавшимся в качестве штаб-квартиры для операций.
Кроме того, в результате нападения был поврежден ангар, который, по словам ImageSat "вероятно использовался для хранения боеприпасов или ракет "земля-воздух".
В прошлый четверг произошел обстрел складов оружия около международного аэропорта Дамаска, включая нападение на военную проиранскую позицию к югу от сирийской столицы, сообщил новостной канал Аль-Арабия со ссылкой на неопознанные источники.
По данным британской и сирийской организации по правам человека, в результате ударов погибли четыре члена иранского Корпуса стражей исламской революции и три сирийских солдата. В авиаударах обвинили Израиль.