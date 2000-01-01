17.02 17:08 MIGnews.com

Офицера ЦАХАЛа-бедуина пытались похитить

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По сообщениям KAN, неизвестные пытались похитить офицера ЦАХАЛа, загнав его в угол на шоссе возле Нацарета. Нападавшие в масках напав похитили его пистолет и кошелек.Офицера, израильтянина-бедуина из города Бир-аль-Максур, и его друга заблокировали на дороге тремя автомобилями. Пятнадцать человек в масках вышли из автомобилей и вытащили офицера и его товарища, избивая их кулаками, железными прутьями и гаечными ключами.По данным KAN, сотрудник полиции смог в конечном итоге скрыться с места происшествия, а его друга спасла полиция. Оба пострадавших были госпитализированы с многочисленными переломами по всему телу. Офицер рассказал, что нападавшие пытались его похитить."Я пытался достать пистолет, когда нас начали бить", - объяснил он. "Они ударили меня по голове, вытащили нас из машины и попытались похитить.""Они бросили меня на пол, пнули меня в грудь ... Я терял сознание четыре раза. В конце концов, я спрятался под грузовик. Они переехали мою руку, и мне пришлось закрыть другой рукой рот, чтобы не закричать. Я был уверен, что они были террористами. Они чуть не убили меня."Его друга смогли похитить. Однако офицеру удалось найти помощь и вызвать полицию и скорую."Им [полиции] удалось найти автомобиль моего друга, который оставили", - рассказал офицер. Тем не менее, нападавшие "украли мой пистолет и кошелек".По словам офицера, его друга отвезли в уединенный район, где заставили на камеру проклинать и оскорблять свою деревню. Однако они отпустили его услышав полицию. Несколько человек были арестованы.Считается, что дело носит криминальный характер, и не имеет отношение к терроризму, так как офицер был в гражданской одежде.Отец пострадавшего солдата выразили разочарование из-за отклика со стороны полиции. "Мы из Бир аль-Максур", - пояснил он. "Если бы это был солдат из Галилеи, заговорила бы вся страна." Отец также поспешил отклонить любые подозрения, что за инцидентом стояли другие жители Бир аль-Максур. "Никто из нашего сообщества не любит тот факт, что мой сын служит в армии", - пояснил он. "Я не знаю задержанных по делу."