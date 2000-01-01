Гонконг: арестованы вооруженные грабители туалетной бумаги

Группа лиц отобрала у доставщика 50 упаковок туалетной бумаги, в которых было 600 рулонов. Налетчики при этом были вооружены. Они были арестованы.
Издание отмечает, что инцидент произошел на фоне беспокойства жителей острова по поводу возможной нехватки продуктов в магазинах. Жители мегаполиса уже массово скупают мясо, рис, лапшу, туалетную бумагу, мыло и иные товары.
Распространение слухов связано с эпидемией коронавируса нового типа в Китае, пишет SCMP.
На доставщика напали три человека в масках около магазина. Один из злоумышленников был вооружен ножом. Сумма ущерба оценивается в 130 долларов.