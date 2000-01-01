17.02 22:27 MIGnews.com

В Германии нашли террористов среди беженцев

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Среди беженцев, которые прибыли в ФРГ в 2015-2016 годах, были террористы, часть прибывших радикализировались уже в Германии.Об этом в субботу, 17 февраля заявил действующий глава МВД ФРГ Томас де Мезьер.Однако, по словам главы МВД, нельзя подозревать всех беженцев подряд."Мы не должны быть наивными, хотя нельзя ставить под подозрение и всех беженцев подряд. Но нужно отказаться от представления, что терроризм будет вскоре окончательно побежден" - отметил министр, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности."Когда пришла большая волна миграции в 2015-2016 годах, считалось, что террористов там будет мало, потому что они не захотят официально регистрироваться… Это была неправильная оценка, они приехали", — сказал де Мезьер, добавив, что "есть и беженцы, которые радикализировались уже здесь".