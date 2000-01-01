17.02 16:37 MIGnews.com

Турция применила в Сирии химическое оружие

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Турецкие военные применили отравляющие вещества в сирийском районе Африн, шесть человек госпитализированы с симптомами удушшя.Об этом в субботу, 17 февраля сообщает агентство САНА со ссылкой на директора больницы Африна Джоана Мохамада."Шесть человек поступили в «скорую» с симптомами удушья в результате применения силами турецкого режима снарядов с отравляющим газом в деревне Аранда", — заявил Мохамад.По данным агентства, в данный момент медики пытаются выяснить, какой именно отравляющий газ был применен — чтобы максимально эффективно оказать помощь пострадавшим.В Анкаре заявили, что турецкая армия никогда не применяла химоружие в Сирии, обвинения не имеют под собой оснований. Турецкие власти заботятся о безопасности гражданских лиц, заявил дипломатический источник.Он также назвал "пропагандой" информацию о том, что в предполагаемой газовой атаке пострадали шесть мирных жителей.Напомним, 20 января Турция объявила о начале операции "Оливковая ветвь" в сирийском Африне. Это стало ответом Анкары на провокацию Вашингтона, когда в США заявили о возможном создании из курдов отрядов для охраны границ.