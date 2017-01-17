17.01 08:45 MIGnews.com
Иерусалим: в столкновениях с харедим ранены три полицейских
Члены ультра-ортодоксальной общины устроили массовые беспорядки в Иерусалиме.
Сотни харедим вышли на демонстрацию на Кикар Шабат, забросали полицейских камнями, заблокировали дороги и подожгли баки с мусором.
В столкновениях с харедим три полицейских получили легкие ранения.
Харедим протестуют против ареста уклонистов от призыва.
Трое участников беспорядков задержаны и предстанут перед судом.
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