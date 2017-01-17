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Иерусалим: в столкновениях с харедим ранены три полицейских 17.01 08:45   MIGnews.com

Иерусалим: в столкновениях с харедим ранены три полицейских

Члены ультра-ортодоксальной общины устроили массовые беспорядки в Иерусалиме.




Сотни харедим вышли на демонстрацию на Кикар Шабат, забросали полицейских камнями, заблокировали дороги и подожгли баки с мусором.

В столкновениях с харедим три полицейских получили легкие ранения.

Харедим протестуют против ареста уклонистов от призыва.

Трое участников беспорядков задержаны и предстанут перед судом.
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