17.01 08:45 MIGnews.com

Иерусалим: в столкновениях с харедим ранены три полицейских

מאתמול בצהריים ובמהלך הלילה, הפרות סדר קשות בשכונות החרדיות בירושלים, בגלל מעצרים של המשטרה. שלושה שוטרים נפצעו במהלך הלילה. pic.twitter.com/ImP0istmEk — Yossi Eli (@Yossi_eli) January 17, 2017

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Члены ультра-ортодоксальной общины устроили массовые беспорядки в Иерусалиме.Сотни харедим вышли на демонстрацию на Кикар Шабат, забросали полицейских камнями, заблокировали дороги и подожгли баки с мусором.В столкновениях с харедим три полицейских получили легкие ранения.Харедим протестуют против ареста уклонистов от призыва.Трое участников беспорядков задержаны и предстанут перед судом.