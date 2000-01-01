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Ливанец перепрыгнул через забор безопасности на границе | Фото:16.11 18:14   MIGnews.com

Ливанец перепрыгнул через забор безопасности на границе

ЦАХАЛ арестовал гражданина Ливана, который незаконно пробрался в Израиль. Мужчина перебрался через забор безопасности на границе с Ливаном, в субботу, 16 ноября. Военные сообщили, что он задержан для допроса.

Государственное национальное информационное агентство Ливана сообщает, что мужчина перепрыгнул через пограничный забор в Израиль после того, как застрелил двух человек на ливанской стороне границы.

Представители министерства обороны Израиля заявили, что не классифицируют этот инцидент как террористический акт.


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