16.11 18:14 MIGnews.com

Ливанец перепрыгнул через забор безопасности на границе

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ЦАХАЛ арестовал гражданина Ливана, который незаконно пробрался в Израиль. Мужчина перебрался через забор безопасности на границе с Ливаном, в субботу, 16 ноября. Военные сообщили, что он задержан для допроса.Государственное национальное информационное агентство Ливана сообщает, что мужчина перепрыгнул через пограничный забор в Израиль после того, как застрелил двух человек на ливанской стороне границы.Представители министерства обороны Израиля заявили, что не классифицируют этот инцидент как террористический акт.