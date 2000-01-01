Ливанец перепрыгнул через забор безопасности на границе
ЦАХАЛ арестовал гражданина Ливана, который незаконно пробрался в Израиль. Мужчина перебрался через забор безопасности на границе с Ливаном, в субботу, 16 ноября. Военные сообщили, что он задержан для допроса.
Государственное национальное информационное агентство Ливана сообщает, что мужчина перепрыгнул через пограничный забор в Израиль после того, как застрелил двух человек на ливанской стороне границы.
Представители министерства обороны Израиля заявили, что не классифицируют этот инцидент как террористический акт.