Тысячи жителей Гонконга требуют отставки главы администрации
Сегодня десятки тысяч людей вышли на главные улицы Гонконга, выражая недовольство в связи со вчерашней приостановкой рассмотрения в местном парламенте закона об экстрадиции в КНР.
Об этом в воскресенье, 16 июня сообщает Bloomberg.
Демонстранты скандировали: "Это не бунт!" и "Перестаньте нас уничтожать!", призывая к отставке главы администрации Гонконга Кэрри Лам, которая в субботу приостановила работу над чрезвычайно спорным законопроектом после нескольких дней усиливающегося давления.
Кроме того, участники протестов потребовали извинений за неправомерные действия полиции во время предыдущих акций протеста.
На данный момент известно, что манифестанты прошли маршем до здания Законодательного совета.
Между тем, организаторы протестов - "Гражданский фронт за права человека" предупредили, что митинги продолжатся до полного и бесповоротного отказа от законопроекта.
Критики опасаются, что поддерживаемый Пекином закон запутает людей в общеизвестно непрозрачных и политизированных судах Китая и подорвет репутацию города как безопасного делового центра.