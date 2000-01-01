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Nakonu.com
16.06 16:23 MIGnews.com
Агенты Моссада обучает сирийских курдов
По сообщениям полуофициального иранского новостного агентства Fars, агенты израильского Моссада в настоящее время обучают сотрудников Службы безопасности из числа бойцов курдского формирования "Сирийские демократические силы", поддерживаемого США.
Об этом в воскресенье, 16 июня пишет
The Jerusalem Post
.
Fars передает со ссылкой на арабский новостной сайт Khabour, что 20 членов группировки были направлены на "оккупированные Израилем районы Палестины" для прохождения учебного курса Моссада.
"20 человек личного состава были переведены в город Эрбиль на севере Ирака в рамках подготовки к переброске в оккупированную Палестину", - говорится в сообщении.
Источники утверждают, что Израиль хочет создать дружественную разведывательную службу в районах, удерживаемых SDF, которая будет вербовать шпионов и предоставлять интересующую Моссад информацию.
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