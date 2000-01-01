16.05 18:59 MIGnews.com

При обстреле из Газы пострадал дом экс-мэра Сдерота

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Бывший мэр Сдерота Эли Моял сообщил, что его дом оказался среди тех, кто пострадал в результате пулеметного обстрела из Газы."Я был дома, когда вдруг услышал мощный звук. Это было жутко. Я подумал, что что-то упало. Я вышел во двор и увидел шрапнель", - цитирует Ynet слова бывшего градоначальника.По предварительным данным, никто в результате инцидента не пострадал. Ущерб был причинен по меньшей мере 4 жилым домам.Обстрел Сдерота был произведен после того, как ЦАХАЛ атаковал позиции ХАМАСа на севере сектора в ответ на попытку обстрела палестинцами израильских солдат.