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16.05 18:59   MIGnews.com

При обстреле из Газы пострадал дом экс-мэра Сдерота

Бывший мэр Сдерота Эли Моял сообщил, что его дом оказался среди тех, кто пострадал в результате пулеметного обстрела из Газы.

"Я был дома, когда вдруг услышал мощный звук. Это было жутко. Я подумал, что что-то упало. Я вышел во двор и увидел шрапнель", - цитирует Ynet слова бывшего градоначальника.

По предварительным данным, никто в результате инцидента не пострадал. Ущерб был причинен по меньшей мере 4 жилым домам.

Обстрел Сдерота был произведен после того, как ЦАХАЛ атаковал позиции ХАМАСа на севере сектора в ответ на попытку обстрела палестинцами израильских солдат.
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