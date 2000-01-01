В Британии ожидают госпитализации около 8 млн граждан
Власти Великобритании озвучили на секретном брифинге возможную модель распространения коронавируса в стране.
Специалисты не исключают, что число зараженных может перевались за цифру в восемь миллионов.
"Правительственная медицинская служба Public Health England подготовила для руководства Национальной системы здравоохранения Англии анализ, согласно которому до 80% населения будут инфицированы COVID-19 в ближайшие 12 месяцев. Около 15% из них (7,9 млн человек) может потребоваться госпитализация", - говорится в сообщении Mirror.