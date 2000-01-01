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Россия направила 150 саперов разминировать Пальмиру | Фото: Thinkstock16.03 08:53   MIGnews.com

Россия направила 150 саперов разминировать Пальмиру

Более 150 российских экспертов по разминированию прибыли в Сирию, чтобы помочь разминировать древний город Пальмира, как сообщают российские информационные агентства в четверг, 16 марта.

Ранее в российском Генштабе сообщили о том, что Пальмира полностью освобождена. Сирийские войска овладели высотами к северу и югу от города и наступают на востоке, а для сохранения исторического наследия, которое не успели уничтожить боевики ISIS, удары в районе исторических памятников древней Пальмиры не наносились.

Более 1 тыс. боевиков были убиты и ранены во время освобождения Пальмиры, уничтожено 19 танков и 37 боевых бронированных машин. Авиация ВКС России совершила за месяц почти 1 тыс. боевых вылетов в Сирии, уничтожив более 2,3 тыс. объектов боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS.
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