16.03 08:53 MIGnews.com

Россия направила 150 саперов разминировать Пальмиру

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Более 150 российских экспертов по разминированию прибыли в Сирию, чтобы помочь разминировать древний город Пальмира, как сообщают российские информационные агентства в четверг, 16 марта.Ранее в российском Генштабе сообщили о том, что Пальмира полностью освобождена. Сирийские войска овладели высотами к северу и югу от города и наступают на востоке, а для сохранения исторического наследия, которое не успели уничтожить боевики ISIS, удары в районе исторических памятников древней Пальмиры не наносились.Более 1 тыс. боевиков были убиты и ранены во время освобождения Пальмиры, уничтожено 19 танков и 37 боевых бронированных машин. Авиация ВКС России совершила за месяц почти 1 тыс. боевых вылетов в Сирии, уничтожив более 2,3 тыс. объектов боевиков террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS.