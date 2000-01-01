16.02 14:45 MIGnews.com

Тель-Авив: сотни демонстрантов требуют отставки Нетаниягу

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Около 2000 человек собрались на демонстрацию против коррупции в пятницу, 16 февраля. Акция протеста прошла на площади Габима в центре Тель-Авива.Участники акции требуют отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, которого полиция рекомендовала привлечь к судебной ответственности.Мероприятие состоялось после того, как в полиции сообщили, что главе правительства будут предъявлены обвинения в коррупции.В последние месяцы левые активисты провели около 64 еженедельных демонстраций. Акции протеста в основном прошли в Тель-Авиве и Петах-Тикве. Участники призывали юридического советника правительства Авихая Мандельблита предъявить обвинения Биньямину Нетаниягу и требовали отставки премьера.