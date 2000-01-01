16.02 11:59 MIGnews.com

Египет ликвидировал 53 террориста

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Силы безопасности Египта ликвидировали 53 боевиков и арестовали 680 человек, по подозрению в террористической деятельности в ходе масштабной операции против террористов на Синае.В заявлении армии говорится, что за неделю с начала операции были уничтожены 53 боевика.Также египетские силы безопасности ликвидировали сотни убежищ и вооружений.Операция по обеспечению безопасности, которая включает в себя армию, флот, военно-воздушные силы и полицию, началась в прошлую пятницу. Целью операции являлось освобождение Синайского полуострова от боевиков террористической организации "Исламское Государство", известной как ISIS.