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Украина просит ФБР расследовать взлом сайта `Квартала 95` 16.01 20:40   MIGnews.com

Украина просит ФБР расследовать взлом сайта "Квартала 95"

Национальная полиция Украины обратилась за помощью к Федеральному бюро расследований США и компании "Area1" в расследовании хакерских атак на сайты студии "Квартал 95", холдинга "Burisma" и других украинских компаний.

МВД Украины на основании публикаций в ряде американских СМИ, в частности "New York Times", получили информацию о хакерских атаках на сайты ряда украинских компаний, в частности "Burisma" и студии "Квартал 95", целью которых предположительно было похищение персональных данных сотрудников и завладение электронными письмами руководителей компаний. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Сообщается, что в рамках начатого по вышеуказанным фактам уголовного производства Национальная полиция Украина обратилась к Федеральному бюро расследований и к обнаружившей следы хакерской атаки компании Area1 с просьбой оказать содействие в предоставлении опубликованной в американских СМИ информации.

Также украинская сторона предложила создать совместную международную следственную группу, в состав которой будут приглашены представители ФБР.


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