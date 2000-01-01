15.11 21:55 MIGnews.com

В Украине задержали одного из лидеров ИГ

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В ходе совместной спецоперации, проведенной Службой безопасности Украины, МВД Грузии и ЦРУ США в Киевской области был задержан один из лидеров международной террористической организации “Исламское государство”.“По полученным данным с 2012 года гражданин Грузии по прозвищу „Аль Бара Шишани“ занимал должность амира джамаата „Ахадун Ахат“ в провинции Латакия Сирийской Арабской Республики. В 2013 году он занял одну из высших должностей в „ИГИЛ“ — заместителя военного амира, известного как „Абу Умар аш-Шишани“. В 2016 году, после ликвидации последнего, „Аль Бара Шишани“ выехал в Турцию, где продолжил координировать деятельность террористической организации”, - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.Сообщается, что в 2018 году задержанный незаконно, воспользовавшись поддельным паспортом, прибыл на территорию Украины и легализовался в стране. Террорист координировал деятельность специальных организаций ИГ, так называемых “Амниятов”.“Правоохранители задержали преступника в столичном регионе вблизи частного дома, где он проживал. Проведена портретная экспертиза доказала, что задержанный иностранец действительно разыскиваемым лидером "Исламского государства". Сейчас террорист находится под экстрадиционным арестом. Проверяется информация о его причастности к совершению преступлений на территории Украины”, — добавили в пресс-службе ведомства.