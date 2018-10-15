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15.10 20:43   MIGnews.com

КПП Кунейтра открыт

В понедельник, 15 октября, силы ООН пересекли границу между Израилем и Сирией впервые после того, как переправа была закрыта из-за гражданской войны, которая охватила Сирию более семи лет.

Организация наблюдала за церемонией открытия КПП Кунейтра на Голанских высотах. Пункт пропуска был закрыт в 2014 году после того, как мятежники переместились в этот район, вытеснив силы ООН.

Сирийские войска вновь захватили район Кунейтра в июле. ООН контролирует соглашение о демаркационной линии между Израилем и Сирией с 1974 года. КПП будет использоваться исключительно силами ООН, сказали израильские военные, пишет IsraelHayom.

Официальный представитель израильской армии Джонатан Конрикус сказал, что силы ООН заняли позиции на израильской стороне и перешли в штаб-квартиру на сирийской стороне.


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