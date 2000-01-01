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Дилеры “сдают в аренду” разрешения палестинским рабочим 15.10 15:05   MIGnews.com

Дилеры “сдают в аренду” разрешения палестинским рабочим

Израильские работодатели вместе с палестинскими дилерами “сдают в аренду” разрешения на работу, которые предоставляют въезд в страну рабочим с Западного берега. Работодатели заявили, что устанавливают завышенные квоты на рабочую силу для получения лишних документов, которые они затем сдают в аренду работникам Западного берега, отчаянно пытающимся заработать на жизнь.

Палестинцы Западного берега, которые хотят получить разрешение на работу в Израиле, платят около 2500 шекелей ($688) торговцам, которые промышляют нелегальным оформлением документов. Стоимость такого пакета документов часто составляет почти половину их общего дохода.

"Человек, который хочет зарабатывать на жизнь, но не имеет работодателя, должен купить разрешение", - сказал палестинский рабочий.

Израильские подрядчики находят палестинцев через местных дилеров на Западном берегу, которые вместе с работодателями требуют ежемесячного отката за выданное разрешения на работу.

Во избежание требований социального обеспечения, таких, как выплата компенсации при увольнении работников, подрядчики часто аннулируют разрешения каждые шесть месяцев, в тот момент, когда палестинские рабочие получат право на льготы. Затем процесс начинается заново.

В настоящее время 58 000 палестинцев имеют израильские разрешения на работу, хотя, по оценкам экспертов, на самом деле около 120 000 палестинцев фактически работают в Израиле — как легально, так и нелегально.


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