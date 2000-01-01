15.10 15:05 MIGnews.com

Дилеры “сдают в аренду” разрешения палестинским рабочим

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Израильские работодатели вместе с палестинскими дилерами “сдают в аренду” разрешения на работу, которые предоставляют въезд в страну рабочим с Западного берега. Работодатели заявили, что устанавливают завышенные квоты на рабочую силу для получения лишних документов, которые они затем сдают в аренду работникам Западного берега, отчаянно пытающимся заработать на жизнь.Палестинцы Западного берега, которые хотят получить разрешение на работу в Израиле, платят около 2500 шекелей ($688) торговцам, которые промышляют нелегальным оформлением документов. Стоимость такого пакета документов часто составляет почти половину их общего дохода."Человек, который хочет зарабатывать на жизнь, но не имеет работодателя, должен купить разрешение", - сказал палестинский рабочий.Израильские подрядчики находят палестинцев через местных дилеров на Западном берегу, которые вместе с работодателями требуют ежемесячного отката за выданное разрешения на работу.Во избежание требований социального обеспечения, таких, как выплата компенсации при увольнении работников, подрядчики часто аннулируют разрешения каждые шесть месяцев, в тот момент, когда палестинские рабочие получат право на льготы. Затем процесс начинается заново.В настоящее время 58 000 палестинцев имеют израильские разрешения на работу, хотя, по оценкам экспертов, на самом деле около 120 000 палестинцев фактически работают в Израиле — как легально, так и нелегально.