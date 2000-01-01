15.06 17:17 MIGnews.com

Сирийские друзы призвали к свержению Асада

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В субботу, 12 июня, сотни друзов приняли участие в акции протеста в городе Ас-Сувейда с требованием свергнуть правительство Башара Асада.Демонстрация прошла после серии аналогичных акций, проведенных в нескольких сирийских городах на прошлой неделе.Манифестанты возлагали на власти ответственность за резкое ухудшение экономического положения населения. Если до начала гражданской войны доллар стоил 50 сирийских фунтов, то сейчас за него дают более 2600 фунтов. При этом на прошлой неделе за доллар давали 2000 фунтов.Активисты призвали население Ас-Сувейда выйти на улицы в рамках мирных протестов, которые стартовали 7 июня. Демонстранты требовали свержения президента Башара Асада и освобождения политических заключенных."Башар, уходи, Сирия наша, а не твоя!" – скандировали активисты, обвинив Асада в том, что он отдал страну на откуп иранцам.Что примечательно, Ас-Сувейда в 2011 году была одним из центров оппозиционных выступлений. Асад пытался их подавить, в результате чего развязал войну.