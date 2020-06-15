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США: вторая волна COVID-19 уже началась | Фото:16.06 03:44   MIGnews.com

США: вторая волна COVID-19 уже началась

В Соединенных Штатах Америки началась вторая волна смертоносного китайского коронавируса COVID-19.

Об этом рассказал профессор медицинской школы Университета Вандербильта Уильям Шаффнер заявил, передает CNBC.

При этом, в Штатах активно открывают границы, и люди отказываются выполнять правила социального дистанцирования.

"Вся страна начинает открываться, но очень многие люди не придерживаются социальной дистанции и не носят маски. Многие люди просто не проявляют осторожности, они беззаботны. Это, конечно, приведет к большему распространению COVID-19", — подчеркнул Шаффнер.

По словам ученого, он не может представить повторное введение карантинных ограничений, поскольку экономическое, социальное и культурное влияние карантина, который длился с марта, было слишком серьезным.

Штаты по-прежнему остаются лидером по распространению коронавируса. За весь период пандемии в стране зафиксировали более 2,1 млн случаев заражения и 117,4 тыс. смертей.

"Если мы будем уважать друг друга, то, я думаю, мы сможем добиться определенного прогресса. Если мы сделаем все наоборот — если мы откроемся, не будем придерживаться социальной дистанции, не будем носить маски и снова начнем собираться в больших количествах, — это приведет к серьезному напряжению медицинской системы", — предупредил Шаффнер.


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