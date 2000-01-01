Иерусалим: на автобусной станции душили дипломата-бедуина
Израильский дипломат-бедуин Исмаэль Халди подал жалобу в полицию на четырех охранников центральной автобусной станции Иерусалима, обвинив их в насильственном задержании.
Об этом сообщает "Аруц Шева".
Между тем, один из охранников подал жалобу, обвинив дипломата в том, что тот отказался предоставлять документы, удостоверяющие личность.
"Я был ранен, весь в грязи. Инцидент был заснят на камеры наблюдения и на телефоны прохожих. Все они могут свидетельствовать о том, что на меня напали охранники, и что я не отказывался от проверки", – сказал дипломат.
Халди утверждает, что четверо охранников бросили его на землю, и по крайней мере один из них поставил колено на шею мужчины, перекрыв кислород. Тем временем, охранники оспаривают заявление дипломата-бедуина. Полиция начала расследование по данному делу.
Между тем, министерство иностранных дел выразило озабоченность данным происшествием. Израильское внешнеполитическое ведомство призвало полицию провести тщательное расследование.
Тем временем, администратор центральной автостанции Йосси Мизрахи обвинил Халди в "намеренной провокации".
"Служба безопасности на станции работает в соответствии с требованиями и инструкциями, изложенными израильской полицией. Безопасность посетителей и работников станции является нашей главной заботой", – отметил он.