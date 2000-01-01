15.06 11:14 MIGnews.com

Иерусалим: на автобусной станции душили дипломата-бедуина

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Израильский дипломат-бедуин Исмаэль Халди подал жалобу в полицию на четырех охранников центральной автобусной станции Иерусалима, обвинив их в насильственном задержании.Об этом сообщает "Аруц Шева".Между тем, один из охранников подал жалобу, обвинив дипломата в том, что тот отказался предоставлять документы, удостоверяющие личность."Я был ранен, весь в грязи. Инцидент был заснят на камеры наблюдения и на телефоны прохожих. Все они могут свидетельствовать о том, что на меня напали охранники, и что я не отказывался от проверки", – сказал дипломат.Халди утверждает, что четверо охранников бросили его на землю, и по крайней мере один из них поставил колено на шею мужчины, перекрыв кислород. Тем временем, охранники оспаривают заявление дипломата-бедуина. Полиция начала расследование по данному делу.Между тем, министерство иностранных дел выразило озабоченность данным происшествием. Израильское внешнеполитическое ведомство призвало полицию провести тщательное расследование.Тем временем, администратор центральной автостанции Йосси Мизрахи обвинил Халди в "намеренной провокации"."Служба безопасности на станции работает в соответствии с требованиями и инструкциями, изложенными израильской полицией. Безопасность посетителей и работников станции является нашей главной заботой", – отметил он.