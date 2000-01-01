Турция: пастора из США подозревают в террористических связях

По данным издания, Брансона обвиняют в том, что он действовал как "агент специальной военной операции, действующий под видом священника Евангельской церкви".
Священник, являющийся уроженцем городка Блэк Маунтейн в штате Северная Каролина (США), перед арестом и заключением нес свою духовную службу в Турции почти 25 лет.
Уточняется, что 50-летний Брансон жил и работал в Турции на побережье Эгейского моря в качестве служителя Евангельской пресвитерианской церкви, и в последнее время служил пастором храма Воскресения Христова в Измире.
Согласно информации издания, пастор был задержан в декабре 2016 года вместе с женой Нориной Брансон, которая была позже освобождена.
В прошлом году президент Турции Реджеп Эрдоган предложил обменять Брансона на живущего в изгнании турецкого лидера Фетхуллаха Гюлена.
Напомним, что Гюлен обвиняется в том, что был вдохновителем государственного переворота.
Отметим, что многие считают Брансона пешкой в политическом противостоянии между США и Турцией.
Издание отмечает, что слушание дела Брансона в суде назначено на 16 апреля. Его интересы в суде, по информации Хейли, будет представлять турецкий адвокат, Цем Халаверт.