15.04 16:26 MIGnews.com

Кабул: "матерь всех бомб" убила 90 боевиков ISIS

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Как минимум 90 боевиков террористической группировки "Исламское государство", известной как ISIS, были убиты в результате авиаудара США. Штаты применили одну из мощнейших неядерных бомб в арсенале страны.Об этом сообщил губернатор афганского района Ачин в провинции Нангархар Исмаил Шинвари.Он добавил, что жертв среди мирных жителей нет.Как отметил премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, удар был нанесен в координации с афганскими властями и были предприняты "серьезные предосторожности, чтобы избежать нанесения вреда гражданским лицам", пишет BBC News.Напомним, что американские военные сбросили бомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) на комплекс тоннелей ISIS-Хорасан в провинции Нангархар, в ночь на пятницу 14 апреля.