Кабул: "матерь всех бомб" убила 90 боевиков ISIS

Как минимум 90 боевиков террористической группировки "Исламское государство", известной как ISIS, были убиты в результате авиаудара США. Штаты применили одну из мощнейших неядерных бомб в арсенале страны.
Об этом сообщил губернатор афганского района Ачин в провинции Нангархар Исмаил Шинвари.
Он добавил, что жертв среди мирных жителей нет.
Как отметил премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла, удар был нанесен в координации с афганскими властями и были предприняты "серьезные предосторожности, чтобы избежать нанесения вреда гражданским лицам", пишет BBC News.
Напомним, что американские военные сбросили бомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb (MOAB) на комплекс тоннелей ISIS-Хорасан в провинции Нангархар, в ночь на пятницу 14 апреля.