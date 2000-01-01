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Авиаудар в Йемене: 30 погибших | Фото:15.02 12:25   MIGnews.com

Авиаудар в Йемене: 30 погибших

Йеменское движение сторонников хути обвинило возглавляемую Саудовской Аравией коалицию в нанесении воздушных ударов, в результате которых погибли 30 человек, в том числе гражданские лица. Об этом сообщили представители боевиков в субботу, 15 февраля.

Министерство здравоохранения в контролируемой Хути провинции Аль-Джавф заявило, что среди убитых есть женщины и дети, сообщает телеканал Хаси-Аль-Масира. Ранее, хуситы заявляли о том, что сбили самолет коалиции в этом районе в пятницу.

Официальный представитель армии Хути Яхья Сария заявил в пятницу, что самолет "Торнадо", принадлежащий "вражеским силам", был сбит в Аль-Джавфе ракетой класса "воздух-земля", сообщил Аль-Масира.

Возглавляемая Саудовской Аравией суннитская мусульманская коалиция вмешалась в Йемен в марте 2015 года после того, как хуситы свергли международно признанное правительство в столице Сана в 2014 году. Этот конфликт широко рассматривается как косвенная война между Саудовской Аравией и ее региональным врагом - Ираном.


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