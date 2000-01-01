15.02 07:11 MIGnews.com

Лидер ФАТХа - солдатке МАГАВа: провались в ад!

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Один из лидеров ФАТХа Джибриль Раджуб, участвовал в столкновении с израильскими солдатами в Старом Городе Хеврона.Раджуб сопровождал посетившего города министра иностранных дел Омана Юсефа бин Алауи.МАГАВ “перехватил” палестинца, сопровождавшего делегацию. На настоящий момент неизвестно, почему мужчина был задержан.Раджуб во время конфронтации орал на иврите: “Заткнись, убирайся в ад!” Раджуб также обозвал солдату “настырной” и “сумасшедшей”.Раджуб выучил иврит в израильской тюрьме, где он просидел 17 лет.Пресс-служба МАГАВа заявила, что Раджуб пытался устроить “провокацию на камеры”, но солдаты на провокацию не поддались.