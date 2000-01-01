14.12 16:04 MIGnews.com

КНДР провела очередное ядерное испытание

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Власти Северной Кореи провели очередное масштабное крупное ракетное испытание.Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское новостное агентство KCNA.Уточняется, что пуск проводился на стартовой площадке, предназначенной для спутника Sohae и испытаний ракет. В рамках двусторонних договоренностей с США Северная Корея ранее обещала закрыть полигон.Тем временем, северокорейские правительственные чиновники назвали испытание очень успешным.