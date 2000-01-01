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КНДР провела очередное ядерное испытание | Фото:14.12 16:04   MIGnews.com

КНДР провела очередное ядерное испытание

Власти Северной Кореи провели очередное масштабное крупное ракетное испытание.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на северокорейское новостное агентство KCNA.

Уточняется, что пуск проводился на стартовой площадке, предназначенной для спутника Sohae и испытаний ракет. В рамках двусторонних договоренностей с США Северная Корея ранее обещала закрыть полигон.

Тем временем, северокорейские правительственные чиновники назвали испытание очень успешным.


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