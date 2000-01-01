14.11 20:32 MIGnews.com

Дикий кабан вскрыл тайник с наркотиками в итальянском лесу

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В итальянской провинции Тоскана дикий кабан в лесу отыскал тайник с кокаином и уничтожил запрещенного вещества на 22 тысячи долларов.О вскрытии тайника правоохранительные органы узнали во время прослушки телефонов наркоторговцев. Несмотря на то, что кокаин хранился в жестяных банках, это не остановило дикого зверя. Кабан разорвал упаковку и разнес кокаин по лесному массиву.Установлено, что преступная группа занималась распространением запрещенных веществ по барам и клубам Ареццо и Сиены.