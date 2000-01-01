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С завтрашнего дня: дожди по всему Израилю 14.11 12:27   MIGnews.com

С завтрашнего дня: дожди по всему Израилю

Синоптики сообщают, что жара, накрывшая Израиль с конца прошлой недели, наконец-то закончится, и уже со второй половины 14 ноября ожидаются дожди на востоке страны. Дожди усилятся к вечеру. 

После полудня 15 ноября дожди пойдут по всей территории Израиля - от северной границы и до северного Негева. К вечеру дожди усилятся еще более и будут сопровождаться грозами. Существует опасность внезапных наводнений на востоке и юге страны. На море поднимаются волны. Высота волны может достигать полутора метров.

В субботу будет облачно и прохладно, можно ожидать местные дожди. В воскресенье следует ожидать небольшого увеличения температуры воздуха.


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