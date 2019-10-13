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Сирия: из лагеря бежали 800 родственников боевиков ИГ 14.10 15:10   MIGnews.com

Сирия: из лагеря бежали 800 родственников боевиков ИГ

В понедельник, 14 октября, стало известно, что жены и дети джихадистов бежали из лагеря после обстрела. Среди бежавших - сотни женщин и детей.

Из лагеря бежали почти 800 родственников боевиков ИГ. Это - иностранцы из различных регионов, сообщили курдские представители и сирийская оппозиционная группировка "Сирийский наблюдательный центр по правам человека", пишет Euronews.

Люди бежали из лагеря в деревне Эйн-Исса после того, как его покинули охранники, напуганные обстрелом.

Известно, что глава Турции опровергает информацию о бегстве пленных боевиков "Исламского государства" в зоне проведения операции. По мнению президента Турции, эти данные направлены для провоцирования США.


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