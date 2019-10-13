Сирия: из лагеря бежали 800 родственников боевиков ИГ

Из лагеря бежали почти 800 родственников боевиков ИГ. Это - иностранцы из различных регионов, сообщили курдские представители и сирийская оппозиционная группировка "Сирийский наблюдательный центр по правам человека", пишет Euronews.
Люди бежали из лагеря в деревне Эйн-Исса после того, как его покинули охранники, напуганные обстрелом.
Известно, что глава Турции опровергает информацию о бегстве пленных боевиков "Исламского государства" в зоне проведения операции. По мнению президента Турции, эти данные направлены для провоцирования США.