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Антисемитская атака в Ницце 14.10 15:36   MIGnews.com

Антисемитская атака в Ницце

В ночь на шабат, 14 октября в Ницце были атакованы четыре подростка.

По сообщению канала France 3 причиной атаки стало то, что один из подвергшихся нападению носил цепочку со Звездой Давида.

Полиция арестовала четырех подозреваемых в нападении и разыскивает пятого.

Мэр Ниццы, Кристиан Астрози выступил с заявлением, в котором он назвал инцидент “непереносимым”: Я не могу допустить того, чтобы антисемитизм поднял голову в нашем городе или в нашей стране. Нельзя недооценивать зловещее значение этих антисемитских атак. Те, кто их совершил не должны уйти от наказания”.


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