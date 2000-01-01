14.10 15:36 MIGnews.com

Антисемитская атака в Ницце

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В ночь на шабат, 14 октября в Ницце были атакованы четыре подростка.По сообщению канала France 3 причиной атаки стало то, что один из подвергшихся нападению носил цепочку со Звездой Давида.Полиция арестовала четырех подозреваемых в нападении и разыскивает пятого.Мэр Ниццы, Кристиан Астрози выступил с заявлением, в котором он назвал инцидент “непереносимым”: Я не могу допустить того, чтобы антисемитизм поднял голову в нашем городе или в нашей стране. Нельзя недооценивать зловещее значение этих антисемитских атак. Те, кто их совершил не должны уйти от наказания”.