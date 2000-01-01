Rambler's Top100











Опросы

Nakonu.com












Израиль: Иран приближается к созданию ядерной бомбы | Фото:14.06 17:50   MIGnews.com

Израиль: Иран приближается к созданию ядерной бомбы

Иран не ускорил темпы обогащения урана за последние месяцы, однако до создания ядерной бомбы государству может понадобиться всего лишь два года.

Об этом рассказали чиновники из израильского оборонного ведомства в комментарии Walla.

Они утверждают, что Исламская Республика продолжает обогащать уран на четырехпроцентном уровне, как и в начале 2020 года.

Министру обороны Бенни Ганцу доложили, что Тегеран находится всего в шести месяцах от производства всех необходимых компонентов для ядерного оружия и в двух годах до ее полной сборки.

По словам источников, если Иран решит ускорить обогащение урана, Израилю придется "пересмотреть" свою реакцию на ядерную сделку 2015 года.

Как уточняется, администрация президента США Дональда Трампа в настоящее время не уделяет должного внимания данному вопросу, поскольку все силы направлены на предвыборную кампанию.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:19
Alitalia возобновляет рейсы в Тель-Авив: названа дата
16:58
ООН доказала вину Ирана
16:37
COVID-19 выявлен в элитном спецподразделении ЦАХАЛа
16:15
Турция обещает мобилизовать исламскую общину против Израиля
15:54
США сократят войска в Ираке
15:33
Симан Тов поделился прогнозом по COVID-19 в Израиле
15:09
Китай: 57 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
14:22
Израиль поставит "Железный купол" армии США
14:10
Из Газы в Израиль запущено несколько взрывных устройств
13:47
Нетаниягу осудил угрозы в адрес судьи БАГАЦа
13:20
В резиденции президента провели тщательную дезинфекцию
13:02
"Кладбище в Яффо - не святыня для мусульман более ста лет"
12:41
Иерусалим: в фитнес-клубе заразились 8 тренеров 
12:30
В Иране готовятся к ужесточению ограничений
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  