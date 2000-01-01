14.06 17:50 MIGnews.com

Израиль: Иран приближается к созданию ядерной бомбы

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Иран не ускорил темпы обогащения урана за последние месяцы, однако до создания ядерной бомбы государству может понадобиться всего лишь два года.Об этом рассказали чиновники из израильского оборонного ведомства в комментарии Walla.Они утверждают, что Исламская Республика продолжает обогащать уран на четырехпроцентном уровне, как и в начале 2020 года.Министру обороны Бенни Ганцу доложили, что Тегеран находится всего в шести месяцах от производства всех необходимых компонентов для ядерного оружия и в двух годах до ее полной сборки.По словам источников, если Иран решит ускорить обогащение урана, Израилю придется "пересмотреть" свою реакцию на ядерную сделку 2015 года.Как уточняется, администрация президента США Дональда Трампа в настоящее время не уделяет должного внимания данному вопросу, поскольку все силы направлены на предвыборную кампанию.