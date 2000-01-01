14.06 16:37 MIGnews.com

COVID-19 выявлен в элитном спецподразделении ЦАХАЛа

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Десятки военных из спецподразделения ЦАХАЛа "Сайерет Маткаль" отправились на карантин после того, как у одного из солдат был выявлен коронавирус COVID-19.Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля.Большинство бойцов спецподразделения уже прошли тесто на коронавирус. Результаты будут известны в ближайшие дни. Уточняется, что готовность "Сайерет Маткаль" от данной ситуации не пострадала.Утром, в воскресенье, премьер-министр Биньямин Нетаниягу на открытии заседания правительства напомнил гражданам, что угроза эпидемии не отступила."Коронавирусная инфекция все еще здесь. К сожалению, в настоящее время количество заражений не уменьшается. Оно по-прежнему составляет около 200 в день. Это предупреждающий знак. Хочу обратить внимание правительства и общественности на недавно опубликованные исследование Кембриджского и Гринвичского университетов, которое показало, что ношение масок является очень эффективным способом предотвращения новой волны эпидемии", – сказал он.Нетаниягу не объявил о намерении ужесточить карантинные ограничения в стране из-за увеличения количества зараженных. Он лишь повторил свою просьбу к населению уважать правила министерства здравоохранения и выполнять все инструкции: носить маски, соблюдать дистанцию и тщательно мыть руки.