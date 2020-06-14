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Из Газы в Израиль запущено несколько взрывных устройств | Фото:14.06 14:10   MIGnews.com

Из Газы в Израиль запущено несколько взрывных устройств

Возле поселения Тидхар в южном Израиле приземлилось несколько самодельных воздушных взрывных устройств из Газы. Об этом сообщают местные чиновники в воскресенье утром, 14 июня.

На место происшествия былы направлены саперы, чтобы убрать подозрительный объект.

"Подразделения закрыли территорию, чтобы предотвратить любые повреждения", - сообщил представитель полиции.

Это первое подобное нападение из Газы за несколько месяцев. Инцидент произошел на фоне растущих угроз со стороны террористических группировок в анклаве.

Ранее сегодня, ХАМАС угрожал Израилю "концом спокойствия", если им не поступят деньги из Катара.




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