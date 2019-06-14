Видео: иранцы убирают неразорвавшуюся мину с танкера

На видео иранский катер подходит к Kokura Courageous и человек, стоящий на палубе, убирает с борта танкера объект, который американские военные считают миной.
Представитель американской армии сообщил CNN, что видео снято американским самолетом, находившимся рядом с атакованными танкерами.
Американцы говорят, что иранцы подошли к танкеру несмотря на то, что в непосредственной близости от него находились американский военный корабль USS Bainbridge, американские беспилотники и американский самолет P-8.
Иранские катера находились в районе атакованных танкеров четыре часа после того, как к ним уже подошли американские суда. Американцы выражают уверенность в том, что миссией катеров было “сокрытие улик”.
Вечером 13 июня госсекретарь США Марк Помпео выступил с заявлением в связи с атакой против танкеров утром 13 июня в Оманском заливе.
Помпео обвинил исламскую республику Иран в “наглой атаке” против коммерческого судоходства.
Помпео заявил, что речь идет “о последней в серии атак , совершенных Ираном и его суррогатами” против “американских интересов и союзников”. Эти атаки следует понимать в контексте 40 лет неспровоцированных атак против свободолюбивых наций, подчеркнул госсекретарь.
Помпео обвинил корпус стражей исламской революции в развертывании в персидском заливе,моторизованных дау, оснащенных ракетами. Помпео возложил вину за атаки против четырех танкеров в Фуджейре 12 мая на Иран, а также в совершении атак беспилотников против саудовских трубопроводов 14 мая.
Помпео заявил, что эти неспровоцированные атаки представляют собой “явную угрозу международному миру и безопасности навигации”.
Помпео указал на то, что верховный лидер Ирана отверг предложения о деэскалации, переданные США через премьер-министра Японии Синдзо Абэ.
В начале текущего месяца американцы развернули в Персидском заливе ударную авианосную группу во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln. Советник по национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что данная акция является “ответом на серию порождающих беспокойство и эскалирующихся индикаторов”.
Международная Ассоциация Независимых Владельцев Танкеров (Intertanko) заявила, что оба танкеры были поражены ниже ватерлинии, рядом с машинными отделениями. В заявлении Intertanko говорится: “Речь идет о хорошо подготовленной и скоординированной атаке”.