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14.06 21:43   MIGnews.com

Жители Газы запустили десятки огненных шаров в Израиль

В пятницу, 14 июня, палестинцы, устроившие беспорядки на границе с сектором Газа, запустили в Израиль десятки огненных шаров, вызвав, по меньшей мере, 7 пожаров в приграничных общинах (кибуц Нахаль Оз и кибуц Кфар Аза, заповедник Бери) на фоне растущей напряженности после двух ночей ракетных атак и ответных ударов ВВС.

Несколько тысяч палестинцев собрались вдоль границы, а несколько сотен участвовали в жестоких беспорядках. Бунтовщики бросали в ЦАХАЛ взрывные устройства и камни, а также пытались штурмовать забор в одном месте.

Израильское радио сообщило, что три палестинца пробили забор в одном месте, прежде чем вернуться в Газу.

Солдаты ответили слезоточивым газом и в открывали огонь. Министерство здравоохранения Газы заявило, что 46 человек были ранены, пишет Timesofisrael.

В свете возросшей напряженности израильские силы обороны в пятницу увеличили развертывание своих батарей ПРО в Южном Израиле.



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