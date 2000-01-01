Жители Газы запустили десятки огненных шаров в Израиль

Несколько тысяч палестинцев собрались вдоль границы, а несколько сотен участвовали в жестоких беспорядках. Бунтовщики бросали в ЦАХАЛ взрывные устройства и камни, а также пытались штурмовать забор в одном месте.
Израильское радио сообщило, что три палестинца пробили забор в одном месте, прежде чем вернуться в Газу.
Солдаты ответили слезоточивым газом и в открывали огонь. Министерство здравоохранения Газы заявило, что 46 человек были ранены, пишет Timesofisrael.
В свете возросшей напряженности израильские силы обороны в пятницу увеличили развертывание своих батарей ПРО в Южном Израиле.